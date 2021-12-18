Дрифт, песня с Кастой и фото с флагом: Alyona Alyona прокомментировала скандалы с ее участием

В этом году Alyona Alyona часто попадала в разные скандалы. Звезда поделилась, как на это реагирует и преподносят ли они ей какой-либо урок.

Известная украинская рэперша Alyona Alyona становилась главной персоной нескольких скандалов. В интервью 24 каналу звезда рассказала, как относится к критике в ее сторону.

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"Что до ситуаций, которые сложились в этом году, то я отношусь к ним с уважением, с уважением к жизни, потому что жизнь преподносит уроки и жизнь иногда просто такими ситуациями берет тебя за плечи и трясет, дает тебе понять, что ты двигаешься в неправильном направлении, что ты теряешь какую-то бдительность и сосредотачиваешь свое внимание совсем на другом, не на том, что нужно. Поэтому все эти ситуации – они пережиты и пройдены", – поделилась исполнительница.

Alyona Alyona добавила, что сделала колоссальные выводы после всех ситуаций. Поэтому теперь она будет поступать иначе.

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В следующем году, я думаю, что мы будем вести свою деятельность немного иначе: не соглашаться, участвовать во всем, где предлагают, не делать какие-нибудь суперэкстравагантные эксперименты, не зная реакции людей. Просто хочется сосредоточиться на том, что я прежде всего артист и музыкант, и просто давать больше качественной и хорошей музыки.

– рассказала звезда.

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