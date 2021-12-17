Об успехе Wellboy – Антона Вельбоя, свидетельствует и то, что он становится единственным украиноязычным исполнителем с песней "Гуси", что вошла в рейтинг Apple Music 2021. Все остальные исполнители были русскоязычными или из России.

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Мы спросили у Alyona Alyona, как она относится к творчеству парня и считает ли его творческий путь подобным своему. Ведь он появился внезапно и очень быстро набрал популярность в Украине, как и артистка в свое время.

Да, творчество Вельбоя – оно более массовое, не такое нишевое как хип-хоп, и более доступное. Мне чем-то напоминает частично и Верку Сердючку, и Дзидзьо, и такую ​​юмористическую, добрую, светлую музыку с позитивом, но гораздо более качественную и гораздо более приятную. Больше украинских мелодий, скажем так,

– сказала Alyona Alyona.

Wellboy / Фото из инстаграма исполнителя

По ее мнению, путь Wellboy также похож тем, что Антон познакомился с продюсером Юрием Бардашем, который решил его продвигать в шоу-бизнесе.

"Юра решил помочь ему стать известным. Это очень круто и классно, я искренне радуюсь, когда появляется вот такая музыка, более украинская и более кочающая. Потому что все равно музыка должна быть разной. Если музыка стала популярной – это не значит, что музыка плохая", – констатировала звезда.

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