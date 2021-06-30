Две недели назад Alyona Alyona выпустила песню с российской группой "Каста". Сотрудничество с коллективом, который в 2015 году незаконно выступал в Крыму, рэперка объяснила во время автограф-сессии 29 июня. Сначала она отстаивала позицию, что "Каста" относится к оппозиции и публично демонстрирует "стыд за власть России". Поэтому, по ее логике, можно закрыть глаза на концерт группы в Крыму.

К теме Alyona Alyona записала трек с российской группой "Каста", которая выступала в оккупированном Крыму

"Когда начались события в Беларуси, некоторые артисты сказали: "Мы против Лукашенко". Украинцы их поддержали, они получили веру в себя. Так же и в России есть артисты, которые против режима Путина, и я таких артистов поддерживаю", – пояснила Alyona Alyona .

После перепалки с активистами движения "Відсіч" рэперка изменила свою позицию. Она заявила, что не будет сотрудничать с российскими артистами, потому что "больше не с кем". Alyona Alyona уже успела записать коллаборации со всеми музыкантами, с которыми хотела.

Я влипла в историю. Поняла, что хотела добра, а получилось хуже. Как видите, людям не нравится,

– оправдалась звезда.

Интересно Тина Кароль объяснила, почему артисты из других стран гастролируют в России

Alyona Alyona не будет больше работать с российскими артистами: смотрите видео заявления рэперши