Канадский рэпер Дрейк установил новый рекорд. Мужчина стал первым исполнителем, набравшим 50 миллиардов прослушиваний на музыкальном сервисе Spotify.

Сейчас 34-летний рэпер является первый и единственный артист, который достиг такого потрясающего результата. Стоит добавить, что в сервисе размещены всего лишь 12 его хитов, однако они суммарно достигли отметки в 50 миллиардов прослушиваний, сообщают в Hypebeast.

К слову Alyona Alyona – лауреат премии Music Muves Europe Talent Awards 2021​

Дрейк побил рекорд в Spotify / Фото из инстаграма Дрейка

Добавим, что в декабре 2019 года он уже становился самым популярным музыкантом на Spotify с 28 миллиардами прослушиваний. В 2020 году Дрейк побил другой рекорд – он стал артистом с наибольшим количеством хитов, попавших в Billboard Hot 100.

Надя Дорофеева также побила рекорд

Украинская певица и бывшая участница группы "Время и Стекло" тоже отличилась рекордом – ее дебютная песня как сольной артистки gorit собрала уже более 1 миллиона прослушиваний на сервисе Spotify меньше чем за 2 месяца! Такой результат не приходилось превысить ни одному из украинских звезд.