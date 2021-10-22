Оля Полякова и Дзидзьо – коллеги по фильмам, телешоу и друзья в реальной жизни. Пока тот занимается карьерой, певица пробует устроить его личную жизнь.

К теме Дзидзьо рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой

По ее словам, одному из самых желанных холостяков страны нужна женщина с характером. Так, артистка посоветовала девушкам не терять время и проявлять инициативу.

Я понимаю, что ему нужна сильная женщина. Такая украинская женщина, которая сможет его направлять. Девушки, пока Дзидзьо холостяк, я вас прошу, не прогадаете. Это классный мужчина для жизни,

– с юмором заявила Оля Полякова.

Отметим, сам Дзидзьо утверждает, что не успел влюбиться. После развода он с головой погрузился в работу – женщин он не замечает, а времени на романтику и свидания у него нет.



Оля Полякова с Дзидзьо / Фото с инстаграма певицы