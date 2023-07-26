Дорофеева рассказала, сменила ли фамилию после свадьбы и кому остался их с Дантесом дом

Надя Дорофеева развелась с Владимиром Дантесом в 2022 году. А в прошлом месяце певица снова вышла замуж. Дорофеева призналась, сменила ли фамилию после свадьбы и кому остался дом под Киевом, в котором она жила с Дантесом.

Недавно стало известно, что певица тайно вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Оказывается, что Надя не меняла фамилию, она так и осталась Дорофеевой.

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Теперь артистка призналась, кому достался дом, который был совместно нажитым имуществом экс-супруги. Напомним, что в апреле прошлого года Дантес хотел оставить жилье под Киевом Нади, но она отказалась от этого.

Впоследствии в сети распространилась информация, что певица выписалась из этого дома. Во время эфира "Наше радио" Дорофеева подтвердила слухи об изменении своей прописки.

На вопрос ведущей, кому остался дом после развода, Надя ответила, что они с Владимиром уже продали имение.

Напомним, что в 2021 году Дорофеева с Дантесом переехала в роскошный особняк в пригороде Киева. Он расположен в закрытом коттеджном городке, там просторная территория, есть огромный бассейн, а также большая терраса. Как выглядело имение звездной пары – смотрите в статье.

К слову, раньше Дорофеева "засветила" квартиру, которую арендует вместе с любимым Мишей Кацуриным Случилось это случайно, когда она показывала свою утреннюю рутину. Примечательно, что квартира просторная и имеет высокие потолки.