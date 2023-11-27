Надя Дорофеева впервые за время войны побывала на Донбассе: цель поездки и фото с военными

Украинская певица Надя Дорофеева посетила военных в Донецкой области. Она передала им волонтерскую помощь.

Артистка поделилась, что месяц назад команда передала первую партию помощи. По словам Нади, это помогло уничтожить большое количество техники оккупантов.

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Дорофеева приехала в Донецкую область

В своем инстаграмме девушка опубликовала несколько кадров из Донецкой области. Надя отметила, что привезла уже вторую партию дронов для ВСУ.

Сегодня мы довезли вторую партию (35 дронов). В общей сложности уже передали 91 FPV-дрон, на которые мы с вами собрали вместе 2 миллиона. Такое количество закрывает потребности всего на неделю, что означает, что мы должны и в дальнейшем быть полезными и активно донатить,

– написала знаменитость.

Артистка рассказала, что испытала гордость и покой после общения с украинскими военнослужащими. Также она призвала своих поклонников помогать защитникам.

Побывав в Донецкой области, я понимаю, что эти эмоции должен испытать каждый гражданский. Во-первых, пообщавшись с нашими защитниками и защитницами, чувствуешь невероятную гордость и покой. Во-вторых, нереальное желание быть полезным, потому что каждый сознательный украинец должен понимать: если ты не там, то помогай чем можешь,

– отметила знаменитость.

Дорофеева была наставником военного