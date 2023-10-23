Городецкий является командиром взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Раньше мы рассказывали, как военный ВСУ проходил "слепые" прослушивания на "Голос страны".

Интересно Теперь в полуфинале: воин ВСУ и победитель "Х-Фактора" выиграл в вокальных батлах "Голоса країни"

Выступление Городецкого растрогал Дорофееву

В полуфинале защитник чувственно исполнил песню Вовы Гейзера "Братья-украинцы". Своим голосом военный ВСУ довел до слез многих зрителей в зале и даже собственную наставницу.

Тренерша расплакалась из-за эмоционального выступления подопечного. Дорофеева не смогла спокойно смотреть номер Городецкого, а после его выступления попросила о паузе, потому что не могла говорить из-за слез.

Мы можем делать свою работу благодаря таким ребятам, как ты. Для меня это выступление было вне конкурса. Юра, это была исповедь. Я вам очень благодарна! Браво!,

– сказала Дорофеева.

Добавим, что Юрий Городецкий выступал в батле с участницей Изабеллой Иващенко от команды Пивоварова. Артисты вместе эффектно завершили выпуск шоу.

По результатам зрительского голосования в финал "Голоса страны" прошел именно Юрий Городецкий.

Смотрите выступление Юрия Городецкого на "Голосе країни": видео

Справка! Защитника знают уже многие украинцы. Песня "Братья украинцы" в его исполнении еще в 2022 году набрала миллионы просмотров в соцсетях.



Любопытно, что Городецкий всегда любил музыку. Он с первого класса выступал в сельском клубе, а во время войны пел под гитару своим собратьям.