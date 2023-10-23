Городецкий является командиром взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Раньше мы рассказывали, как военный ВСУ проходил "слепые" прослушивания на "Голос страны".
Интересно Теперь в полуфинале: воин ВСУ и победитель "Х-Фактора" выиграл в вокальных батлах "Голоса країни"
Выступление Городецкого растрогал Дорофееву
В полуфинале защитник чувственно исполнил песню Вовы Гейзера "Братья-украинцы". Своим голосом военный ВСУ довел до слез многих зрителей в зале и даже собственную наставницу.
Тренерша расплакалась из-за эмоционального выступления подопечного. Дорофеева не смогла спокойно смотреть номер Городецкого, а после его выступления попросила о паузе, потому что не могла говорить из-за слез.
Мы можем делать свою работу благодаря таким ребятам, как ты. Для меня это выступление было вне конкурса. Юра, это была исповедь. Я вам очень благодарна! Браво!,
– сказала Дорофеева.
Добавим, что Юрий Городецкий выступал в батле с участницей Изабеллой Иващенко от команды Пивоварова. Артисты вместе эффектно завершили выпуск шоу.
По результатам зрительского голосования в финал "Голоса страны" прошел именно Юрий Городецкий.
Смотрите выступление Юрия Городецкого на "Голосе країни": видео