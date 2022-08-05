После видео Дантеса и Кацуриной из спальни: Надя Дорофеева показала романтическое фото с любимым

Экс-муж Нади Дорофеевой – Владимир Дантес в спальне записал интригующее видео с бывшей женой ее нынешнего избранника. Надя не заставила себя ждать и опубликовала романтический кадр с любимым.

Владимир Дантес подозревается в романе с Дашей Кацуриной. Слухи еще больше разгорелись после их совместного видео, снятого в спальне. В ролике звезды призвали спасти животных, которые страдают от войны, но их внешний вид и место съемки оставили множество вопросов.

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Дорофеева показала романтическое фото с Кацуриным

В инстаграм-сторис артистка опубликовала кадр, который оставила без подписи. На фото Надя изображена в короткой одежде, а ее любимый – и шортах. Артистка положила на ноги голубую книжку, надела носки такого же цвета. Кацурин держал в руке чашку с ароматным кофе.



Михаил Кацурин и Надя Дорофеева / Скриншот инстаграм-сторис артистки

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