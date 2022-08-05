После видео Дантеса и Кацуриной из спальни: Надя Дорофеева показала романтическое фото с любимым
Источник:инстаграмм Нади Дорофеевой
Экс-муж Нади Дорофеевой – Владимир Дантес в спальне записал интригующее видео с бывшей женой ее нынешнего избранника. Надя не заставила себя ждать и опубликовала романтический кадр с любимым.
Владимир Дантес подозревается в романе с Дашей Кацуриной. Слухи еще больше разгорелись после их совместного видео, снятого в спальне. В ролике звезды призвали спасти животных, которые страдают от войны, но их внешний вид и место съемки оставили множество вопросов.
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Дорофеева показала романтическое фото с Кацуриным
В инстаграм-сторис артистка опубликовала кадр, который оставила без подписи. На фото Надя изображена в короткой одежде, а ее любимый – и шортах. Артистка положила на ноги голубую книжку, надела носки такого же цвета. Кацурин держал в руке чашку с ароматным кофе.
Михаил Кацурин и Надя Дорофеева / Скриншот инстаграм-сторис артистки
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Роман Нади Дорофеевой и Михаила Кацурина
- В марте 2022 года Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Они были в браке 6 лет. Артисты разорвали отношения еще до начала полномасштабной войны, но не знали, как рассказать об этом фанатам.
- В тот же день о разводе объявила еще одна пара – Даша и Михаил Кацурины. Они владельцы нескольких ресторанов тайской еды в Киеве, воспитывают двоих детей.
- Поклонники сразу заподозрили Надю и Михаила в романе. Раньше они дружили семьями, потому хорошо знали друг друга.
- В начале апреля Дорофееву и Кацурину сфотографировали по объятиям в Барселоне. Однако Дантес отрицал, что расстался с Надей из-за Кацурина.
- В июне Надя подтвердила новые отношения и объявила, что ее избранником стал Михаил.
- В последнее время Дантес много времени проводит с бывшей женой Кацуриной – Дашей. Однако пока неизвестно, есть ли между ними романтические отношения.