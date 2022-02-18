Должен был подать в отставку, – Елена Мозговая о менеджменте организаторов Нацотбора

Украинский продюсер Елена Мозговая прокомментировала нынешний Нацотбор. Она заявила, что всем организаторам стоило бы уволиться.

Национальный отбор Евровидения-2022 стал одним из наиболее обсуждаемых мероприятий в этом месяце. Продюсер Елена Мозговая, которая одной из первых стала организовывать отборы, прокомментировала все скандалы.

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Елена Мозговая о Нацотборе

Продюсер поделилась, что правила относительно Крыма и поездок в Россию были правильными. Однако Суспільне таки не смогло тщательно проверить участников.

Как это, вы не можете восемь финалистов проверить? Проверьте их песни. Чтобы они были соблюдены как у LAUD по времени. Как это? Надо было сначала их объявить восемь, а потом его снять, потому что что-то там песня не тогда издана,

– подчеркнула Елена Мозговая.

"Это менеджмент который должен подать в отставку. Вот весь этот организационный комитет конкурса, который у вещателя есть, дружно написали заявление, сложили лапки и сказали "извините", – добавила она.

Также Елена Мозгова возмутилась суммой, которую потратили на Нацотбор: "Я уже не говорю о 20 миллионах, когда я увидела сумму… Мы все организовывали какие-то концерты, какие-то развлечения такие. Но когда увидела такой бюджет… ну это очень много. Отмечу, что это деньги не коммерческого канала, это общественный вещатель – это деньги налогоплательщиков".

Что продюсеры и звезды говорят о Нацотборе

Игорь Кондратюк рассказал, что именно Суспільне виновно в появлении всех скандалов. По его словам, на Евровидение он отправил бы ROXOLANA.

Вадим Лисица также возмутился суммой в 20 миллионов и добавил, что из-за "идиотских правил" от Украины может не поехать никто.

Оля Цибульская поделилась, что ей стало стыдно за финал Нацотбора, технические неисправности и путаницу с цифрами. Также звезде не хватало Сергея Притулы.

Владимир Остапчук был более лаконичным. Он снял ролик-пародию на Тимура Мирошниченко, в котором высмеял подсчет баллов во время оглашения результатов.