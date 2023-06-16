Премьера песни и выход клипа Анастасии прошли 15 июня. Известно, что трек MamaRika написала в декабре 2022 года вместе со своим саунд-продюсером Ванькой Клименко. Несмотря на то, что песня была написана еще полгода назад, она до сих пор не теряет своей актуальности.

К теме "Очень нежно и интимно": фанаты бешенеют от нового эмоционального трека "Силуэт" YAKTAK

MamaRika представила песню "Сердце"

В музыкальной композиции рассказывается о боли, которую испытывают все украинцы, вынужденные страдать из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, исполнительница в соавторстве с саунд-продюсером старались передать все чувства, которые они ежедневно испытывают, когда враг жестоко пытается отобрать у Украины свободу и уничтожает все самое ценное для украинцев.

После каждой новой трагедии, когда, казалось бы, невозможно собрать свое разорванное сердце, украинцы снова и снова поднимаются и идут защищать свое! Верю, что эта работа вдохновит многих и своим мощным месседжем придаст сил каждому, чье сердце бьется ради одной цели – свободной Украины,

– высказалась о песне певица.

Смотреть клип на песню MamaRika "Сердце": видео

В клипе можно увидеть исполнительницу на фоне невероятных видов в селе Киевской области Витачев. По словам певицы, для нее это место силы.

Реакция поклонников

Слушателям очень понравился новый трек. В комментариях под клипом фанаты уже успели написать много слов благодарности исполнительнице за ее музыку:

"MamaRika, как всегда, прямо в сердце. Спасибо за ваше творчество";

"Спасибо за поддержку, за эмоции. Слова в самое сердце";

"Великолепная работа. Спасибо за настоящую украинскую песню";

"Спасибо за песню. Душевно очень, как всегда";

"Спасибо, MamaRika. Твои песни лечат сердце, ️️‍ несмотря на всю боль. Свет не гаснет в сердце";

"Официально. MamaRika – представитель души украинского народа. Каждая песня является отдельным гимном для каждого из нас. Спасибо, что продолжаешь творить и поддерживать нас своей музыкой".

К слову, недавно Владимир Дантес выпустил эффектную видеоработу на свою новую песню "Слышишь". В клипе вместе с артистом снялись Даша Кацурина и Алексей Дурнев.

Автор София Хомышин