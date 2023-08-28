Температура 39, – заболела годовалая дочь победителя "Голоса страны" Романа Сасанчина

Дочь победителя шоу "Голоса дети-2" и "Голоса страны-10" Романа Сасанчина заболела. По словам молодых родителей, это произошло неожиданно.

Выяснилось, что в годовалой Элизабет поднялась высокая температура и появился насморк. Это произошло в ночь на 28 августа. В то же время днем 27 августа с девочкой все было хорошо.

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Дочь Романа Сасанчина заболела

Жена певца распространила фото Элизабет в инстаграм-сторис и рассказала о состоянии здоровья девочки.

Температура под 39 и насморк. Я совсем не ожидала, потому что днем все было супер и даже подозрения на это не было. И здесь на тебе,

– рассказала звездная мамочка.



У дочери Романа Сасанчина поднялась температура / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как Элизабет чувствует себя сейчас

Иванна Сасанчин поделилась с подписчиками, что ей удалось сбить температуру девочки. Поэтому утром они даже вышли на прогулку, но гуляли не долго, потому что на улице было сильно жарко.



Элизабет с утра 28 августа / Скриншот с инстаграмм-сторис

Звездные дети, которые недавно заболели