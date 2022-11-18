Юная дочь Поляковой впервые за много месяцев встретилась с отцом: редкие фото из Лондона
Источник:Маша Полякова
После 11 класса старшая дочь Оли Поляковой Маша поступила в музыкальный колледж в Лондоне. В Великобритании девушка живет сама в студенческом общежитии. В гости к ней заехал отец Вадим.
Пока певица Оля Полякова покоряет грузинские "Танцы со звездами", ее дочери обустраиваются в Великобритании. 11-летнюю Алису отдали в элитную школу-пансионат, а 17-летняя Маша стала студенткой лондонского колледжа, где будет изучать музыку. 17 ноября она впервые за долгое время встретилась с отцом Вадимом и показала это в инстаграм-сторис.
Читайте также "Уеду отсюда": почему дочь Оли Поляковой хочет покинуть учебу в Великобритании
Муж Поляковой приехал к дочери в Лондон
Похоже, в Лондоне муж Оли Поляковой был проездом, ведь с Машей провел только час. Они встретились в местном заведении, а девушка опубликовала теплые фото в объятиях отца. Это редкие кадры, ведь Вадим Буряковский не любит появляться на публике и позировать для соцсетей.
Когда отец приехал на часок,
– прокомментировала Маша Полякова.
Вероятно, в последний раз они виделись в августе, когда певица впервые за полгода привезла дочерей в Украину. Маша очень радовалась поездке, говорила: "Меня в этот раз взяли".
Маша Полякова с отцом в Лондоне / Фото с инстаграм-сторис девушки
Маша Полякова с отцом в Лондоне / Фото с инстаграм-сторис девушки
Интересно Оля Полякова показала общежитие, где будет жить ее 17-летняя дочь: видео из Лондона
Напомним, муж Оли Поляковой уже выезжал за границу во время военного положения. Тогда звезда просила "не разгоняйте го*но на вентилятор" и объяснила, что Вадим получил все необходимые разрешения на выезд из Украины, 29 июня приехал в Прагу, провел с дочками три дня, побывал на двух ее концертах, а 3 июля они были уже в дороге домой.
Интересно, что, по словам Оли Поляковой, Вадим служит в терробороне, а оружие держит в спальне. "Я захожу к Вадику в комнату и вижу – висит домашний халат, полотенце и на нем большой автомат. Мой муж в терробороне, у него есть бронежилет, оружие. Это наша новая реальность", – комментировала артистка, когда в июле вернулась в Украину с Франции.