Оля Полякова до начала июля находилась за границей. Туда она уехала с дочками, а муж остался в Украине, вступил в ряды территориальной обороны. Но теперь выяснилось, что Вадим все-таки уезжал из Украины во время военного положения.

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Почему муж Поляковой уезжал за границу

Когда новость о выезде Вадима за границу получила огласку, Оля поделилась деталями. По словам артистки, он получил все необходимые разрешения на выезд и 29 июня приехал за ней и дочками в Прагу. Там семья пробыла три дня. Вадим побывал на двух концертах жены, и 3 июля они вместе отправились в Украину.

Я прошу вас, люди, не разгоняйте ги*но на вентилятор. Отвратительно на это смотреть,

– эмоционально выразилась Полякова.

Исполнительница добавила, что ее любимому уже исполнилось 60 лет и он может уезжать за границу. Но Вадим все равно остается в Украине, готовый защищать его с оружием в руках.

И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рот. Идите в задницу! И еще одно – он в Украине. Как был, так и есть. И никуда не собирается. Потому можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими разговаривать. Увижу, какие вы смелы,

– подытожила певица.

Оля Полякова рассказывала, как в начале войны думала воспользоваться звездностью, уговаривала пограничников пропустить за границу мужа. Она плакала, говорила, что у нее двое детей, но работники пограничной службы были категоричными и только сказали певице прощаться с любимым.

Напомним, певица Alyosha также не виделась с мужем с начала полномасштабной войны. Она с детьми уехала в США, а Тарас Тополя остался в Украине, вступил в ряды терробороны. Сначала артист служил в Киевской области, теперь выполняет задание парамедика в Харьковской области. Возлюбленная Тараса не смогла выдержать разлуки и приехала в Украину, чтобы обнять его, побыть вместе хотя бы немного.