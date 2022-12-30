Дочь Оли Поляковой на картах таро погадала Тине Кароль на свадьбу: выйдет ли звезда замуж

30 декабря 2022, 15:00
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Оля Полякова

Дочери Оли Поляковой вернулись в Украину из Великобритании. Там 17-летняя Маша увлеклась картами таро. Девочка наворожила подписчикам звездной мамы и даже Тине Кароль.

На днях Оля Полякова провела в инстаграме прямой эфир, во время которого собирала на проект "Детство без войны", что эвакуирует малышей в Турцию. Ее старшая дочь Маша гадала всем желающим на личную жизнь.

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"Когда я приехала в Англию, у меня появилась там подружка, она тоже из Украины. Она часто разлагала мне на таро. И как-то я застряла в Гринвиче, потому что у меня сел телефон, я не знала дорогу домой. Я зашла в один магазин отогрелся, и мне всунули карты таро. Как-то так все началось", – рассказала Маша Полякова.

Один из зрителей неожиданно поинтересовался, женится ли Тина Кароль в 2023 году.

Женитьбы какой-то не будет. Может, будет какой-то мужчина, даже не один. Но женитьбы я не вижу. Ибо это карта разбитого сердца,
– ответила девочка.

"Если бы она хотела, она бы уже поженилась давно. А так она, видите ли, с разбитым сердцем до сих пор", – прокомментировала это Оля Полякова.

Интересно, кто-то из фолловеров спросил Машу, разведутся ли Потап и Настя Каменских. Девочка ответила, что сейчас у звездной пары эмоциональные проблемы, но они останутся вместе.

Кстати, в октябре этого года Тина Кароль жаловалась на одиночество. Она говорила, что после смерти мужа Евгения Огира "одиночество как кислота разъедает сердце, опустошает и разрушает", но она превратила его в инструмент для творчества, ведь "только из боли рождается объект".

В прошлом году стало известно, что ее роман с Даном Баланом придумали ради рейтингов "Голоса страны". Их история "была синтетически создана", но, как уверяет продюсер, стала реальностью. Сама же Тина Кароль комментировала, что флирт между ними все же был.

Автор: Марина Джура