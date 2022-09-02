О выборе дочери звездный папа сообщил на личной странице в инстаграмме. Александр подчеркнул, что Валерия сама решила учиться в Украине.

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Где будет учиться дочь Александра Педана

Валерия стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове. Она избрала для себя специальность "социология". Педан признался, что гордится дочерью, поскольку самостоятельно прошла этот период и избрала университет именно в Украине.

В нашей стране лучшее образование и важно, чтобы украинские дети получили его, потом работали, восстанавливали и строили Украину,

– написал ведущий в сообщении.

Теперь Валерия будет жить во Львове. На сайте поступающих говорится, что Валерия Педан будет учиться на контрактной основе. В рейтинговом списке ее имя указано под номером 35. Стоимость обучения составит 80 тысяч гривен в год.

Отметим, что Валерия сдала мультипредметный тест с баллом 177,45. Она окончила школу с золотой медалью.

"Всем желаю насыщенного учебного года. Безусловно, надеюсь, что будет возможность учиться офлайн и получать все, что дают в школах и университетах не только через гаджеты. Уважаемые дети, студенты! Ваш труд в школах и университетах – самый большой вклад в нашу победу. Помните вы – украинцы, которые даже в самые трудные времена твердо творят новую историю нашего государства. Сил вам и вдохновение. Слава Украине!", – подытожил Педан.

Обратите внимание! Раньше мы пообщались с Александром Педаном. В интервью он много рассказывал о дочери. Полный текст разговора читайте здесь.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате: смотрите видео онлайн

Многие знаменитости с детьми уехали из Украины, поэтому учебный год приходится начинать за границей. Где будут учиться звездные дети – узнайте в материале 24 канала.