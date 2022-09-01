Оккупанты хотели захватить наши земли, а их гонят из каждого уголка Украины. Они думали, что их будут встречать с цветами, а украинцы взяли оружие в руки, чтобы сопротивляться. Даже самое молодое поколение подчеркивает, что Украина есть и будет независимой. Сейчас школьники снова идут в школу, чтобы получать новые знания, развиваться, строить современную Украину. Пока россияне выбирают путь деградации, мы выбираем путь к счастливому будущему в свободной, инновационной стране.

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Известные люди Украины обратились к школьникам, возвращающимся к учебе. В этом году все не так, как было раньше. Многие украинские дети вынуждены учиться под обстрелами, в оккупации, вдали от дома. Но они не сдаются и радостно начинают этот учебный год, в очередной раз показывая миру, что Украина несокрушима. Также знаменитости обращаются к родителям, дети которых будут учиться за границей. Как звезды приветствуют школьников и обращаются к миру – смотрите в подборке 24 канала.

Григорий и Кристина Решетники

"Братья Решетники – школьники. Ребята уже не могли дождаться этого дня. Соскучились по общению и учебе. Надеюсь, так будет всегда. Поздравляю всех детей и родителей с началом нового учебного года. В эти непростые для страны времена мы должны делать все возможное, чтобы дети получали образование и развивались. Это очень важно. Потому что маленькие украинцы и украиночки – самые талантливые дети в мире. Мира нам, победы и светлого будущего наших малышей. Пусть каждого и каждую бережет ангел-хранитель".

Julik