Оккупанты хотели захватить наши земли, а их гонят из каждого уголка Украины. Они думали, что их будут встречать с цветами, а украинцы взяли оружие в руки, чтобы сопротивляться. Даже самое молодое поколение подчеркивает, что Украина есть и будет независимой. Сейчас школьники снова идут в школу, чтобы получать новые знания, развиваться, строить современную Украину. Пока россияне выбирают путь деградации, мы выбираем путь к счастливому будущему в свободной, инновационной стране.
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Известные люди Украины обратились к школьникам, возвращающимся к учебе. В этом году все не так, как было раньше. Многие украинские дети вынуждены учиться под обстрелами, в оккупации, вдали от дома. Но они не сдаются и радостно начинают этот учебный год, в очередной раз показывая миру, что Украина несокрушима. Также знаменитости обращаются к родителям, дети которых будут учиться за границей. Как звезды приветствуют школьников и обращаются к миру – смотрите в подборке 24 канала.
Григорий и Кристина Решетники
"Братья Решетники – школьники. Ребята уже не могли дождаться этого дня. Соскучились по общению и учебе. Надеюсь, так будет всегда. Поздравляю всех детей и родителей с началом нового учебного года. В эти непростые для страны времена мы должны делать все возможное, чтобы дети получали образование и развивались. Это очень важно. Потому что маленькие украинцы и украиночки – самые талантливые дети в мире. Мира нам, победы и светлого будущего наших малышей. Пусть каждого и каждую бережет ангел-хранитель".
Julik
"На пороге двери во взрослую, самостоятельную жизнь. Мы и не успели заметить, как ты стал взрослым. Школа – это та вторая семья, которая научит самого главного – стоять за себя. Пусть твои, Денис, школьные годы будут самыми счастливыми, а мы с мамой в этом тебе поможем".
Катя Осадчая
"Сегодня хочу, чтобы меня услышали родители в разных уголках мира. Ваши дети либо уже пошли в школу в конце августа, либо идут в ближайшую неделю. Вы просто представьте на секунду, что вы собираете своего ребенка в школу и кладете не сэндвич на обед, а еды на три дня, ведь бомбоубежище, где может привалить детей, могут разбирать именно столько времени… А еще фонарик, лекарства, сменную одежду, павербанк и везде вкладываете записки с контактами родителей… Нет, это не сбор в лагерь на неделю, это сбор в обычную украинскую школу в сентябре 2022 года. Ежедневно, когда будете собирать своих детей в школу, вспомните об украинской маме, которая сейчас составляет своему ребенку теплую одежду и не знает, где будут проходить уроки: в классе или бомбоубежище. И самое страшное – не знает, как пройдет этот день и если будут прилеты... Просто на мгновение представьте ужас каждой украинской мамы. Не забывайте о нас, не забывайте о войне".
Коля Серга
Артист обратился к украинским школьникам с передовой: "Юный воин, пусть сегодня ты идешь в школу с гордостью за то, какой страны ты являешься будущим! Пусть тебя вдохновляет возможность учиться и облагораживать себя знанием. Ибо разумному воля – к счастью тропа, а глупому – яд тяжелый".
Кристина Соловий
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Юлия Санина
"Поздравляем всех учеников и родителей с Днем знаний! С началом этого учебного года связано много переживаний. Знаю, на себе испытала. Столько чужих мыслей, столько разных вариантов. Так что, какой бы выбор вы ни сделали, пусть он будет лучшим для вашей ребенка! Мы с Даником желаем всем детям безопасной учебы, пусть при всем она будет радостной!"
Оля Цыбульская
"Желаю нам всем мирного неба и хорошего учебного года! А Нестор – второклассник и готов принимать поздравления!"
Анита Луценко
Дочь тренера пошла в школу в Великобритании. Оттуда Анита опубликовала совместное фото, которое лаконично подписала: "С 1 сентября".
Илона Гвоздева
Хореографиня не решилась отпустить дочь в школу. Теперь она будет самостоятельно налаживать обучение дочери дома: "Я так и не решилась отпустить дочь в школу. Пока не понимаю, как именно мы наладим школьную учебу, но так точно не смогу! Уважаемые родители, умоляю вас быть внимательными. Тем более, чьи дети все-таки пошли в школу, пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры правил безопасности ваших детей! Берегите их и себя!"
Alina Pash
"Друзья, с 1 сентября! Для меня 1 сентября этого года – день при всем. Символ того, что даже в самые страшные времена мы надеемся. Есть свет. И тысячи лучей этого света сегодня пошли в школу".
МамаРика