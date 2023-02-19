В своих Instagram-Stories исполнительница опубликовала фото и видео, на которых изображены ее дочери – 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Полякова призналась, что девушки приехали к ней из Великобритании, где сейчас учатся.

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Семья решила отдохнуть на одном из самых известных горнолыжных курортов Украины – Буковеле. Полякова сообщила, что они остановились в пятизвездочном отеле с панорамой на горы.

Также певица показала чем они занимаются. В частности, звездная мама с дочками катаются на лыжах и лакомятся колоритной местной кухней. Кроме того, сама Оля Полякова даже попыталась поруководить упряжкой, и у нее это неплохо получилось.

Как Оля Полякова отдыхает с дочерьми в Буковеле / Фото из инстаграммы

Отметим, что в Буковеле Оля Полякова не только отдыхает. На днях артистка выступила на благотворительном аукционе в Буковеле. На мероприятии собирали средства на нужды ВСУ, они пойдут на приобретение специального оборудования для бойцов. Артистке своим выступлением удалось собрать 500 тысяч гривен на приобретение дронов.

К слову, после Нового года певица Оля Полякова обустроила укрытие в подвале загородного дома, ведь привезла в Украину на каникулы дочерей из Великобритании. Она вынесла оттуда неловкий диван, на котором спала две ночи, и поставила кровати.