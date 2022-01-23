Дочь Оли Поляковой рассказала, какой ценный подарок сделала маме на день рождения

Украинская певица Оля Полякова неделю назад отпраздновала день рождения. Дочь певицы Маша призналась, что подарила ей крестик с изумрудами, на который заработала самостоятельно.

17 января известная украинская певица Оля Полякова отпраздновала 38-летие. В этот день ее друзья и близкие засыпали звезду подарками. Особый презент подготовила также ее дочь.

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Что Оля Полякова получила в подарок от дочери

Маша Полякова рассказала, что хотела подарить звездной мамочке что-то такое, что останется с ней навсегда. Поэтому решила презентовать маме ювелирное украшение – крестик.

Я подарила ей крестик с изумрудами. Я его купила лишь за деньги, которые собственноручно заработала. Разве что тысячу гривен мне папа дал. Но все остальное я сделала самостоятельно,

– призналась звездная дочь.

, дочка Оли Поляковой получает заработок от личного блога в инстаграме. Так, за одно рекламное сториз она получает 1500 гривен, а за сообщение – 2500 гривен.



Оля Полякова с дочкой / Фото из инстаграма звезды

Также Маша Полякова рассказала, что планировала стать участницей конкурса "Голос. Дети": "Участницей можно было стать лишь в том случае, если тебе нет 15 лет. Кастинг на шоу был третьего марта, а день рождения у меня второго. Не удалось".

Как Оля Полякова провела день рождения