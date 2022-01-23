17 січня відома українська співачка Оля Полякова відсвяткувала 38-річчя. У цей день її друзі та близькі засипали зірку подарунками. Особливий презент підготувала також її донька.
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Що Оля Полякова отримала в подарунок від доньки
Маша Полякова розповіла, що хотіла подарувати зірковій матусі щось таке, що залишиться з нею назавжди. Тому вирішила презентувати мамі ювелірну прикрасу – хрестик.
Я подарувала їй хрестик зі смарагдами. Я його купила лише за гроші, які власноруч заробила. Хіба що тисячу гривень мені тато дав. Але все інше я заробила самостійно,
– зізналась зіркова донька.
Оля Полякова з донькою / Фото з інстаграму зірки
Також Маша Полякова розповіла, що планувала стати учасницею конкурсу "Голос. Діти": "Учасницею можна було стати лише в тому випадку, якщо тобі немає 15 років. Кастинг на шоу був третього березня, а день народження у мене другого. Не вдалося".
Як Оля Полякова провела день народження
- З нагоди 38-річчя виконавиця влаштувала гучну вечірку в одному із закладів Києва. Співачка запросила на свято друзів і близьких: ведучих Катю Осадчу та Юрія Горбунова, близьку подругу Машу Єфросиніну з чоловіком Тимуром, блогерку Лесю Нікітюк, ведучого Олексія Суханова, співачку і модель Дашу Астаф'єву та багатьох інших.
- На день народження зіркової матусі прийшла й донька Маша. Вона завітала на свято з бойфрендом, якого рідко показує в інстаграмі.