17 січня відома українська співачка Оля Полякова відсвяткувала 38-річчя. У цей день її друзі та близькі засипали зірку подарунками. Особливий презент підготувала також її донька.

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Що Оля Полякова отримала в подарунок від доньки

Маша Полякова розповіла, що хотіла подарувати зірковій матусі щось таке, що залишиться з нею назавжди. Тому вирішила презентувати мамі ювелірну прикрасу – хрестик.

Я подарувала їй хрестик зі смарагдами. Я його купила лише за гроші, які власноруч заробила. Хіба що тисячу гривень мені тато дав. Але все інше я заробила самостійно,

– зізналась зіркова донька.

Зауважимо, донька Олі Полякової отримує заробіток з особистого блогу в інстаграмі. Так, за одне рекламне сторіз вона отримує 1500 гривень, а за допис – 2500 гривень.



Оля Полякова з донькою / Фото з інстаграму зірки

Також Маша Полякова розповіла, що планувала стати учасницею конкурсу "Голос. Діти": "Учасницею можна було стати лише в тому випадку, якщо тобі немає 15 років. Кастинг на шоу був третього березня, а день народження у мене другого. Не вдалося".

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