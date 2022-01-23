17 января известная украинская певица Оля Полякова отпраздновала 38-летие. В этот день ее друзья и близкие засыпали звезду подарками. Особый презент подготовила также ее дочь.
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Что Оля Полякова получила в подарок от дочери
Маша Полякова рассказала, что хотела подарить звездной мамочке что-то такое, что останется с ней навсегда. Поэтому решила презентовать маме ювелирное украшение – крестик.
Я подарила ей крестик с изумрудами. Я его купила лишь за деньги, которые собственноручно заработала. Разве что тысячу гривен мне папа дал. Но все остальное я сделала самостоятельно,
– призналась звездная дочь.
Оля Полякова с дочкой / Фото из инстаграма звезды
Также Маша Полякова рассказала, что планировала стать участницей конкурса "Голос. Дети": "Участницей можно было стать лишь в том случае, если тебе нет 15 лет. Кастинг на шоу был третьего марта, а день рождения у меня второго. Не удалось".
Как Оля Полякова провела день рождения
- По случаю 38-летия исполнительница устроила шумную вечеринку в одном из заведений Киева. Певица пригласила на праздник друзей и близких ведущих Катю Осадчую и Юрия Горбунова, близкую подругу Машу Ефросинину с мужем Тимуром, блогершу Лесю Никитюк, ведущего Алексея Суханова, певицу и модель Дашу Астафьеву и многих других.
- На день рождения звездной мамы пришла и дочь Маша. Она посетила праздник с бойфрендом, которого редко показывает в инстаграме.