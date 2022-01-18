Еще на днях артистка записывала первую англоязычную песню в Испании, а в день рождения собрала самых родных в Киеве. Звезда устроила вечеринку, на которой были муж с дочками, а также друзья из мира шоу-бизнеса.

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Вечеринка в день рождения Поляковой

На праздник звезда запросила немалую компанию друзей, среди которых были: ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов, близкая подруга Поляковой – Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром, блогерша Леся Никитюк, ведущий Александр Суханов, певица и модель Даша Астафьева и другие.

Именинница появилась перед гостями в роскошном наряде. Полякова надела блестящее мини платье с длинными рукавами. Платье красиво подчеркнуло подтянутую фигуру и стройные ноги Оли. Стилисты поработали и над прической Оли, сделав ей изысканную укладку. На лице исполнительницы красовался насыщенный вечерний макияж.

Как Оля Полякова отпраздновала день рождения / Фото из инстаграма звезд

Отметим, после новогодних праздников Оля Полякова не отправлялась в отпуск. Она активно работала над новыми хитами, а также готовилась к старту нового сезона шоу "Голос страны". В этом году она впервые заняла место тренера. Об эмоциях Поляковой на этот счет – читайте по ссылке.