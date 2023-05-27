3-летняя дочь Наталки Карпы впервые за 6 месяцев встретилась с папой-военным: чувственное видео

Украинская певица Наталья Карпа тронула поклонников видео встречи маленькой дочери с отцом-военным, который на несколько дней приехал с фронта. Девочка не видела отца полгода, так что очень обрадовалась.

Артистка опубликовала в Instagram ролик с милой встречей ее 3-летней дочери Златы с отцом-защитником Евгением Тереховым. Добавим, что Наталья Карпа за последний год видела мужа всего 5 – 6 раз, потому что он служит на фронте.

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Теперь Евгений неожиданно вернулся домой и сделал сюрприз дочери, которая в это время была в садике. Они не виделись достаточно долго.

Полгода они не виделись… общались по телефону, виделись по видео фейстайму, передавали подарочки через почту… но живое общение ничего не заменит! Наверное, не надо говорить, что такое папа для дочери,

– написала Карпа.

Певица добавила, что в прошлый раз она с мужем также забирала Злату из садика. "Но сейчас это уже девочка, которая сама умеет одеваться, учит длинные стихи и понимает, что папа на войне… Поэтому это как будто все по-новому! Эти эмоции просто бесценны…", – считает Наталья.

В комментариях поклонник признаются, что во время просмотра видео не могут сдержать слез:

"Как мило, до слез",

"Как трогательно",

"Смотрю и слезы на глазах",

"До слез",

"Блин, к муравьям",

"Рыдаю…",

"Слезы... Пусть папа как можно скорее возвращается домой с победой целым и невредимым! Большое уважение и благодарность ему и всем нашим воинам!"

"Я расплакалась".

Ранее Евгений Терехов приезжал на день рождения дочери Златы. Тогда на скромном праздновании во Львове находился даже Тарас Тополя.

Добавим, что шесть лет назад Наталья Карпа вышла замуж за Евгения Терехова. Еще до вторжения ходили слухи об их разводе, но во время войны поговоры затихли.

Слухи о разводе Наталки Карпы с мужем