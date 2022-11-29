Дочь композитора Константина Меладзе из-за войны уехала из Украины и готовилась к поступлению в иностранном университете. Сейчас Лия находится в Соединенных Штатах, где учится.

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Лия Меладзе о болезни и жизни в США

Девушка рассказала, что жизнь в Америке не дается ей так легко, как кому-то может показаться. Она подчеркнула, что не забывает Украину и то, что происходит в ее родных городах. Лия призналась, что страдает тревожно-депрессивным расстройством.

Мне тяжело из-за того, что у меня дома война, мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства. Мне тяжело, потому что это все выпало в мои 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать свою жизнь. И да, я чувствую напряжение, потому что я человек молодой, еще не очень умный,

– написала младшая Меладзе.

Она добавила, что учится на психотерапевта: "Я никогда не сравниваю свою боль с болью и страхом тех, кто сейчас в опасности. Я замечаю все свои привилегии в этой жизни, и я знаю, что эти привилегии я обязана использовать на пользу людям. Именно поэтому я сейчас здесь, в Америке, и учусь на психотерапевта".

Хочет ли вернуться домой

Лия Меладзе подытожила, что часто высказывается в своем инстаграме резко и эмоционально, но это не повод для любых подозрений. "Больше всего я не хочу, чтобы мои слова воспринимали как жалобы, я не имею права жаловаться, и я это знаю".

Я слишком ярко и без цензуры выражаю свои чувства и должна быть готова к разным интерпретациям моих слов, но друзья, есть то, что должно быть неоспоримым – я люблю свою страну и своих людей, и вскоре хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе,

– завершила девушка.



Лия Меладзе о жизни в США / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, Лия Меладзе сначала выехала в Италию, возможно, вместе с Верой Брежневой, которая также там показывалась. Еще в дайджесте "Голоса страны" девушка признавалась, что будет учиться в США. Она отмечала, что верит в ВСУ и победу.