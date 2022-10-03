17-летняя Лия на "Голосе" покорила звездных тренеров чувственным хитом Hallelujah. На этапе "слепых прослушиваний" девушка решила пойти в команду Нади Дорофеевой. Так же как и Надя, Лия во время войны уехала за границу. Пока дочь известного композитора не спешит возвращаться в Украину.

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Лия готовится к поступлению в иностранный университет, но верит, что совсем скоро сможет вернуться в мирный дом.

Мне пришлось уехать из страны. Я уже готовлюсь к поступлению в иностранный университет. Надеюсь и верю, что скоро смогу вернуться домой. Верю в ВСУ, в то, что наша победа не за горами, что скоро мы будем все работать дома и будем делать все для того, чтобы Украина расцвела,

– поделилась девушка.

Меладзе не рассекретила, где находится сейчас. Однако в начале октября на личной странице в инстаграмме опубликовала несколько новых фотографий. Судя по геолокации – пирс в Санта-Монике, сейчас девушка живет в США – штат Калифорния.

Выступление Лии Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн