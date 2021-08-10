Свидание Лили-Роуз Депп и Остина Батлера началось с ужина в роскошном ресторане, куда они приехали с другом и личным водителем. После двухчасовой трапезы влюбленные попрощались с товарищем и отправились на прогулку у реки.
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На улицах вечернего Лондона актеры не скрывали своих чувств – страстно целовались и обнимались прямо под светом фонарей.
На свидание со звездой телесериала "Их перепутали в роддоме" дочь Джонни Деппа подобрала комфортный повседневный образ – темные джинсы прямого кроя, черную куртку, туфли на невысоком каблуке и стильный белый клатч. Остин Батлер также оделся в стиле стритстайл. На нем светло-голубые джинсы и бомбер цвета хаки.
Личная жизнь Лили-Роуз Депп и Остина Батлера
- Последним, с кем встречалась актриса и фотомодель, был Тимоти Шаламе. Они познакомились на съемочной площадке сериала "Король" летом 2018 года, а в апреле 2020 года – разорвали отношения, актер заявил, что одинок.
- Ходили слухи, что Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе возобновили роман в начале этого года, так как их видели вместе в Нью-Йорке.
- В то время как Остин Батлер встречался с Ванессой Хадженс. Они были вместе долгих 8 лет. Они не спешили жениться и планировали детей ближе к 30. Однако в декабре 2019 года появилась информация об их разрыве, а за несколько месяцев актриса сообщила о расставании близким.