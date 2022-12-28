Внимание общественности к звездных детей приковано не меньше, чем к их знаменитым родителям. Поэтому, когда появляется новая информация о них, быстро разлетается сетью.

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Дочь Анджелины Джоли побрила голову

Так случилось и с новыми фото дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло. Недавно девочку сняли во время прогулки в Нью-Йорке. Папарацци сфотографировали Шайло, когда она выходила из магазина. Звездная дочь была одета в короткие шорты и черное худи. Но больше всего внимание публики привлекла новая прическа Шайло. Девушка побрила голову и сейчас имеет очень короткие волосы.

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Джоли покинула пост посла доброй воли ООН

Недавно сама Анджелина Джоли удивила новым заявлением. Актриса решила покинуть пост посла доброй воли ООН по делам беженцев. Звезда стремится работать другим способом и напрямую взаимодействовать с беженцами. В общей сложности в ООН актриса работала более 20 лет, а около 10 лет занимала должность специальной посланницы ООН по делам беженцев.