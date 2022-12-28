Увага громадськості до зіркових дітей прикута не менше, ніж до їхніх знаменитих батьків. Тому, коли з'являється нова інформація про них, то швидко розлітається мережею.

Дивіться також Напівєврейка Вупі Голдберг не визнає Голокост, бо не хоче вірити нацистам: мережа лютує

Донька Анджеліни Джолі поголила голову

Так сталося й з новими фото доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло. Нещодавно дівчинку зазнімкували під час прогулянки в Нью-Йорку. Папараці сфотографували Шайло, коли вона виходила з магазину. Зіркова донька була одягнена в короткі шорти та чорне худі. Але найбільше увагу публіки привернула нова зачіска Шайло. Дівчина поголила голову і зараз має дуже коротке волосся.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Джолі покинула посаду посла доброї волі ООН

Нещодавно й сама Анджеліна Джолі здивувала новою заявою. Акторка вирішила покинути посаду посла доброї волі ООН у справах біженців. Зірка прагне працювати іншим способом і безпосередньо взаємодіяти з біженцями. Загалом в ООН актриса працювала понад 20 років, а близько 10 років обіймала посаду спеціальної посланниці ООН у справах біженців.