Дочь Дмитрия Танковича считала президента Зеленского папой: забавная история

Иногда кажется, что детям комиков чувство юмора передается по наследству. Все может быть! Курьезную историю на шоу для всей семьи от Нового канала "Где логика?" рассказал телеведущий и комедийный актер Дмитрий Танкович.

Все произошло из-за того, что она однажды увидела на телевидении выступление "Вечернего квартала" и с тех пор была убеждена, что Владимир Зеленский – ее папа.

Читайте также Оля Фреймут рассказала, как реагирует на непристойные жесты дочери Златы

Моя дочь некоторое время была уверена, что ее отец – Владимир Александрович Зеленский. Когда малой было три года, она смотрела телевизор, я показывал ей себя. Хотелось, чтобы она радовалась, что папа работает на телевидении. Но меня она почему-то не запоминала. Когда однажды включили "Вечерний квартал", дочка показала пальчиком и сказала: "Папа!". Так продолжалось некоторое время... Сейчас у нас уже все хорошо (улыбается),

– говорит Танкович.

Дочь комика, Александра, в этом году пошла в первый класс. Девочке в школе нравится, хотя привыкает постепенно.

"Мы воспитываем ребенка так, чтобы он всегда был готов к переменам в жизни. Волновались по поводу школы. И до сих пор переживаем. Поскольку она такая же, как и я, и ее мама – интроверт. Вообще, основа воспитания, мне кажется, просто любить ребенка. А дальше она сама все пойдет и подскажет, что делать. У меня же нет детей, которым уже 30 лет, и можно сказать: "Смотрите, какая красота получилась!"(Смеется), – добавил Дмитрий.



Дмитрий Танкович с семьей / Фото СТБ