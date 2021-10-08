Екатерина Репяхова наконец решилась показать лицо сына, который родился в июне. Теперь в ее инстаграм-ленте часто можно увидеть маленького Михасика.

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Репяхова с сыном в Турции

Звездная жена отправилась с любимым и сыном на море. Для отпуска семья выбрала солнечную Турцию. Сейчас там гораздо меньше туристов, чем было летом, поэтому отдых с ребенком комфортный.

Утром Екатерина вместе с Михасиком прогулялась по набережной. Она сделала несколько фото на фоне моря, солнышка и песочке. На лице Репяховой сияла улыбка, ведь на этот отпуск она долго ждала.

Для прогулки молодая мама выбрала белую рубашку и штаны. Волосы уложила ровно, на лице сделала едва заметный макияж. Довершила пляжный look солнцезащитными очками. Михаил также был в белом наряде.

"На утренней прогулке с сынком", – написала Екатерина под фотографиями.



Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма блогерши



Екатерина Репяхова с сыном / Фото с инстаграма блогерши

Ранее Екатерина рассказывала о первом перелете с сыном. По ее словам, Михаил почти не спал, поэтому приходилось его постоянно носить на руках и забавлять.