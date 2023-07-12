12-летняя дочь Бекхэмов показала свою татуировку: сеть взорвалась возмутительными комментариями

Дочь известной актрисы и певицы Виктории Бекхэм и эксфутболиста Дэвида Бекхэма на днях отметила день рождения. В соцсети 12-летняя Харпер Севен засветила свою татуировку. Увидев это, подписчики раскритиковали звездных родителей и выразили негодование.

Девочка свой день рождения провела в Диснейленде. А раньше знаменитое семейство Бекхэмов отправлялось в Альпы кататься на лыжах.

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Поздравила дочь Бекхэмов модель Никола Пельтц – супруга ее старшего брата Бруклина. Девушка опубликовала в своем Инстаграмме серию снимков с Харпером Севеном, оставив под ними трогательный текст.

Поздравляю с днем рождения мою сестренку Харпер! Ты самая удивительная девочка, мне так повезло, что ты в моей жизни! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить!

– мило обратилась к девочке модель.

Однако подписчики обратили внимание на интересный момент – они заметили татуировку у 12-летней дочери Бекхэмов. Тату было в виде маленькой черной бабочки и размещен на ребрах девочки. Интересно, что такой же рисунок есть и на теле самой Николая Пельтца, однако он расположен на пояснице.



12-летняя дочь Бекхэмов показала татуировку / Фото из инстаграммы Никогда

Поэтому в комментариях вспыхнула бурная дискуссия. Удивленные подписчики написали во множество возмутительных комментариев. В частности, они считают недопустимым, что такому маленькому ребенку позволили сделать тату:

"У нее есть татуировка? Какого черта?",

"Это странно... Разве нет?",

"Очень здорово... Сексуализация в 12 лет. Таков пример для подражания!",

"Это такой подарок на 12-летие ребенку?"

"Надеюсь, в 12 лет это не настоящая татуировка".

"12-летняя девочка делает татуировку. Ты хорошая, но тату для меня – нет".

Впрочем, подозреваем, что невестка и дочь Бекхэмов просто развлекались с временными татуировками-переводками, а настоящего перманентного рисунка на теле девочки нет.

Добавим, что Дэвид Бекхэм опубликовал в день рождения дочери трогательное сообщение с видео. "С днем рождения, моя милая леди. Оставайся красивой внутри и снаружи. Ты самая удивительная маленькая девочка, которую только мог пожелать папа. Я люблю тебя", – написал он.

К слову, недавно американская актриса Джессика Альба показала свою 15-летнюю дочь Онор Уоррен. Они вместе отдохнули в Париже, где праздновали день рождения девочки. Поклонники отметили, что звездная мама и дочь невероятно схожи между собой.