Американская актриса поделилась кадрами со своей старшей дочерью. На днях девочке исполнилось 15 лет, с днем рождения ее трогательно поздравил и отец.

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Джессика Альба ошеломила сходством с дочерью

Известная мамочка вместе с дочерью и подругами посетила Открытый чемпионат Франции по теннису. Кадрамы Альба поделилась на своей странице в Instagram. "Девичий день", – подписала фото актриса.

Любители сразу же отметили, что дочь Джессики просто копия звездной мамы.



Джессика Альба с дочерью Онор / Фото с ее инстаграммы

Для прогулки Джессика выбрала легкое белое платье в синее полоску с эффектным декольте, которое дополнила белыми кроссовками. А 15-летняя Онор выбрала более раскованный наряд – шорты и короткий топ молочного цвета, который прикрыл рубашкой в тон.



Джессика Альба с дочерью Онор / Фото с ее инстаграммы

С возрастом девушка становится все больше похожа на свою маму. Поклонники тоже не могли не заметить, что Онор копия Джессики:

"Как две капли воды",

"Вы как близнецы",

"Вау, как вы похожи",

"Мамочка дочь".

"Господи, она же твоя близнец. Красивые девушки".

"Великолепные мама и дочь!"

Свой день рождения Онор праздновала в Париже. Джессика Альба показала фото дочери с шариками на фоне Эйфелевой башни.



Дочь Джессики Альбы праздновала день рождения / Фото из инстаграммы актрисы

Папа трогательно приветствовал дочь

Кинопродюсер и муж Джессики Альбы – Кэш Уоррен в соцсети поздравил Онор с 15-летием, которое она праздновала 8 июня.

Тебе сегодня исполняется 15 лет и я ищу правильные слова, чтобы описать свои эмоции. Это сочетание любви, гордости, благодарности и скорби. Да, печаль, потому что ты моя старшая дочь,

– написал звездный папа.

Он добавил, что он очень ею гордится. "Мне нравятся наши поездки в школу утром и я люблю наши разговоры во время семейного ужина. Мне нравится твой музыкальный вкус и твой странный юмор. Мне нравится твой смех, ум и чуткое сердце", – высказался Кэш.

Уоррен также поделился волшебными фото Онор всех возрастов, на которых заметно, как девочка взрослела. На первых фотографиях заметно, как она похожа на звездную маму.



Дочь Джессики Альбы и Кеша Уоррена / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что у Джессики Альбы трое детей в браке с режиссером Кэшем Уорреном. Супруги воспитывают дочерей Онор и Гэвен, а также сына Гейеса.