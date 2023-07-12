Дівчинка свій день народження провела у Діснейленді. А раніше знамените сімейство Бекхемів відправилося в Альпи кататися на лижах.

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Привітала доньку Бекхемів і модель Нікола Пельтц – дружина її старшого брата Брукліна. Дівчина опублікувала у своєму Інстаграмі серію знімків із Харпер Севен, залишивши під ними зворушливий текст.

Вітаю з днем народження мою сестричку Харпер! Ти найдивовижніша дівчинка, мені так пощастило, що ти є в моєму житті! Я люблю тебе більше, ніж ти можеш собі уявити!,

– мило звернулася до дівчинки модель.

Проте підписники звернули увагу на цікавий момент – вони помітили татуювання у 12-річної дочки Бекхемів. Тату було у вигляді маленького чорного метелика і розміщене на ребрах дівчинки. Цікаво, що такий самий малюнок є і на тілі самої Ніколи Пельтц, проте він розташований на попереку.



12-річна донька Бекхемів показала татуювання / Фото з інстаграму Ніколи

Через це у коментарях спалахнула бурхлива дискусія. Здивовані підписники написали у безліч обурливих коментарів. Зокрема, вони вважають неприпустимим, що такій маленькій дитині дозволили зробити тату:

"У неї є татуювання? Якого біса?",

"Це дивно... Хіба ні?",

"Дуже чудово... Сексуалізація в 12 років. Такий приклад для наслідування!",

"Це такий подарунок на 12-річчя дитині?".

"Сподіваюся, у 12 років це не справжнє татуювання".

"12-річна дівчинка робить татуювання. Ти гарна, але тату для мене – ні".

Втім, підозрюємо, що невістка і дочка Бекхемів просто розважалися з тимчасовими татуюваннями-переводками, а справжнього перманентного малюнка на тілі дівчинки немає.

Додамо, що Девід Бекхем опублікував у день народження доньки зворушливий допис з відео. "З днем народження, моя мила леді. Залишайся красивою всередині та зовні. Ти найдивовижніша маленька дівчинка, яку тільки міг побажати тато. Я люблю тебе", – написав він.

До слова, нещодавно американська акторка Джессіка Альба показала свою 15-річну доньку Онор Воррен. Вони разом відпочили у Парижі, де святкували день народження дівчинки. Шанувальники відзначили, що зіркова мама й дочка неймовірно схожі між собою.