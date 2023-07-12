Девочка свой день рождения провела в Диснейленде. А раньше знаменитое семейство Бекхэмов отправлялось в Альпы кататься на лыжах.
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Поздравила дочь Бекхэмов модель Никола Пельтц – супруга ее старшего брата Бруклина. Девушка опубликовала в своем Инстаграмме серию снимков с Харпером Севеном, оставив под ними трогательный текст.
Поздравляю с днем рождения мою сестренку Харпер! Ты самая удивительная девочка, мне так повезло, что ты в моей жизни! Я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить!
– мило обратилась к девочке модель.
Однако подписчики обратили внимание на интересный момент – они заметили татуировку у 12-летней дочери Бекхэмов. Тату было в виде маленькой черной бабочки и размещен на ребрах девочки. Интересно, что такой же рисунок есть и на теле самой Николая Пельтца, однако он расположен на пояснице.
12-летняя дочь Бекхэмов показала татуировку / Фото из инстаграммы Никогда
Поэтому в комментариях вспыхнула бурная дискуссия. Удивленные подписчики написали во множество возмутительных комментариев. В частности, они считают недопустимым, что такому маленькому ребенку позволили сделать тату:
- "У нее есть татуировка? Какого черта?",
- "Это странно... Разве нет?",
- "Очень здорово... Сексуализация в 12 лет. Таков пример для подражания!",
- "Это такой подарок на 12-летие ребенку?"
- "Надеюсь, в 12 лет это не настоящая татуировка".
- "12-летняя девочка делает татуировку. Ты хорошая, но тату для меня – нет".
Впрочем, подозреваем, что невестка и дочь Бекхэмов просто развлекались с временными татуировками-переводками, а настоящего перманентного рисунка на теле девочки нет.
Добавим, что Дэвид Бекхэм опубликовал в день рождения дочери трогательное сообщение с видео. "С днем рождения, моя милая леди. Оставайся красивой внутри и снаружи. Ты самая удивительная маленькая девочка, которую только мог пожелать папа. Я люблю тебя", – написал он.
К слову, недавно американская актриса Джессика Альба показала свою 15-летнюю дочь Онор Уоррен. Они вместе отдохнули в Париже, где праздновали день рождения девочки. Поклонники отметили, что звездная мама и дочь невероятно схожи между собой.