"До мурашек": Kalush и Артем Пивоваров выпустили клип и песню на стихи украинского поэта

Украинская рэп-группа Kalush и певец Артем Пивоваров презентовали общую композицию. Они записали песню на стихотворение поэта Григория Чупрынки.

Финалисты Нацотбора Евровидения-2022 Kalush и украинский певец Артем Пивоваров неожиданно спели вместе. Они выпустили песню "Майбутність" и клип на нее.

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Kalush и Артем Пивоваров в дуэте

Певец Артем Пивоваров создал проект "Твої вірші, Мої Ноти", в котором он популяризирует украинских поэтов, писателей и в целом культуру через призму музыки.

В рамках этого авторского проекта и вышла песня "Майбутність". Трек написан на стихотворение поэта Григория Чупрынки.

"Чупрынка – довольно смелый поэт. Чтобы понять его позицию, достаточно почитать его биографию. Сейчас он по-прежнему актуален. Почему Калуш? Он – голос улиц. В этой работе мы показываем своего рода "хиральность" персонажей, которые не могут быть соединены друг с другом в существующем пространстве. Моя задача как автора и продюсера проекта – находить и объединять. Этим я, собственно, и занимаюсь", – поделился Артем Пивоваров.

4 февраля вышел не только новый хит, но и клип на него. Видеоработа сняла в черно-белом стиле.

Kalush и Артем Пивоваров – "Майбутність": смотрите клип онлайн

Реакция сети

Поклонники активно оценивают неожиданную и трогательную коллаборацию украинских артистов:

"Чувствуется, что это музыка не для хайпа, а от души и для души... Артем, Калуш, спасибо вам";

"Невероятно красиво и талантливо, голос Артема до мурашек";

"Классно. Артем, голос у вас прекрасный, как и вы сам";

"Прекрасно и душевно. Артем невероятно прекрасный и талантливый юноша и артист. Калуш классно вписался";

"Как всегда, невероятно круто";

"У Артема на украинском языке голос звучит невероятно круто. Мурашки по коже";

"Испытываю гордость за то, что такой проект существует в нашей стране! Это очень важно – возрождать украинскую культуру через призму музыки! Артем, спасибо! Еще одна невероятная коллаборация, которая теперь в сердце".

Премьеры исполнителей 4 февраля