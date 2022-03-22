Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар уже 27 дней обороняет Украину в рядах Вооруженных Сил. На днях он вышел на связь.
Смотрите также Вместе к общей победе, – MELOVIN показал, как помогает сортировать гумдопомощь
Дмитрий Дикусар вышел на связь
Танцовщик опубликовал первое фото через неделю. Он показался перед фанами в военной форме и поделился, что имеет много дел.
Жив, здоров! Много дел… Обнял! Слава Украине!
– лаконично написал Дмитрий Дикусар.
Дмитрий Дикусар вышел на связь / Фото из инстаграммы Дмитрия Дикусара
Дмитрий Дикусар в рядах ВСУ
- 28 февраля танцовщик объявил, что вступает в Вооруженные Силы Украины. Он писал, что украинцы не имеют права стать парализованными и испуганными.
- Через неделю Дмитрий Дикусар вышел на связь и рассказал, что вокруг него совершенно разные люди, взявшиеся за оружие, чтобы выгнать оккупанта.
- Ночью 14 марта хореограф едва не погиб. Его батальон был обстрелян из баллистических ракет, однако практически все солдаты смогли выбраться из пожара.