Украинский танцовщик Дмитрий Дикусар уже 27 дней обороняет Украину в рядах Вооруженных Сил. На днях он вышел на связь.

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Дмитрий Дикусар вышел на связь

Танцовщик опубликовал первое фото через неделю. Он показался перед фанами в военной форме и поделился, что имеет много дел.

Жив, здоров! Много дел… Обнял! Слава Украине!

– лаконично написал Дмитрий Дикусар.



Дмитрий Дикусар вышел на связь / Фото из инстаграммы Дмитрия Дикусара

Дмитрий Дикусар в рядах ВСУ