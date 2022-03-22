Український танцівник Дмитро Дікусар уже 27 днів обороняє Україну в лавах Збройних Сил. Днями він вийшов на зв'язок.

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Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок

Танцівник опублікував перше фото за тиждень. Він показався перед фанами у військовій формі та поділився, що має багато справ.

Живий, здоровий! Багато справ… Обійняв! Слава Україні!

– лаконічно написав Дмитро Дікусар.



Дмитро Дікусар вийшов на зв'язок / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара

Дмитро Дікусар у лавах ЗСУ