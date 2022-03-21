Исполнитель MELOVIN во время войны в Украине стал волонтером. В координационный центр для помощи превратилась его команда BIG HOUSE MELOVIN.

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MELOVIN стал волонтером

На личной странице в инстаграме артист показал, как сортирует гуманитарную помощь. Вчера, 20 марта, он получил посылки с едой и необходимыми для жизни вещами из Европы.

Сегодня с командой сортировали полученную гуманитарную помощь из Европы! Поэтому благодарим каждого, кто в это тяжелое время с нами! Итого к общей победе!

– написал MELOVIN.

"25 день войны наш координационный центр помогает украинцам в поисках жилья, необходимых вещей, пищевых продуктов, необходимых контактов и оказывает любую прямую помощь нуждающимся", – добавил певец.

MELOVIN сортирует гуманитарную помощь:

Заметим, что война напрямую затронула MELOVIN. Он признался, что уже потерял двух близких людей , поэтому сейчас делает все, чтобы помочь другим. Сейчас артист находится во Львовской области.

Там MELOVIN также записал новую песню и клип на нее "Не зволікай". Он подчеркнул, что сейчас не следует падать духом.