Дмитрий Танкович признался, что он с семьей чувствовал, что начнется война, потому даже начали готовиться. Актер собирал тревожный рюкзак, но не успел сделать это до конца. Сейчас мужчина с командой находится в Европе, а все вещи так и остались дома.

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Дмитрий Танкович о доме в Буче

У актера есть дом в Буче. После того, как Дмитрий увидел, что произошло с Бучей, Ирпенем и Гостомелем, перестал думать об имуществе. Когда оккупанты покинули эти города, "Дизель Шоу" были во Вроцлаве, где должны давать большой благотворительный концерт: "Когда мы все вместе собрались, мы не были даже уверены, что получится концерт отработать, потому что то, что мы увидели, это, конечно, был ужас. Но потом мы как-то собрались".

После того, что я увидел в Буче, я за свой дом вообще как-то перестал переживать. Скажем откровенно, мне повезло. Его только размородерили. Ни мина, ни ракета туда не попала,

– сказал Танкович.

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Недавно о разрушениях домов сообщили такие знаменитости: