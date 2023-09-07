Нахамил маме защитника "Азовстали": Дмитрий Ступка снова оскандалился в сети
Источник:Дмитрий Ступка
Украинский актер Дмитрий Ступка попал в новый громкий скандал. Сначала он нарвался на критику из-за высказываний за границей, а потом еще и нахамил маме защитника "Азовстали" Ильи Самойленко. Артиста захейтили в сети.
Ступка оскандалился из-за празднование своего 37-летия в США. Он заявил, что мечтает об окончании войны, однако подписчики раскритиковали актера и назвали его "псевдопатриотом".
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Знаменитости упрекнули за то, что он якобы скучает по Украине, находясь за границей.
Дмитрия Ступку критикуют за празднование именин / Скриншот
Скандальное сообщение Дмитрия Ступки прокомментировала и мама защитника "Азовстали" Ильи Самойленко – Алла Самойленко. Женщина написала: "Цинично, но не удивлена".
Актер не смолчал и нагрубил маме военного. Ступка хамовито посоветовал женщине обратиться к психиатру.
Мне вас жаль, обратитесь к психиатру,
– цинично написал Дмитрий.
Дмитрий Ступка нагрубил маме защитника / Скриншот
Так жестоко ответ актера вызвал еще большую волну хейта. Артиста пристыдили, что он пишет такие комментарии женщине, сын которой защищает страну от оккупантов:
- “Какая гадость и стыд, писать такое человеку, у которого сын известен на всю страну как мужественный защитник и герой. Лучше бы проглотили и промолчали, если у вас нет ни достоинства, ни уважения к соотечественникам, которые рискуют всем и отдают свою жизнь за нас”.
- “А падьюкам к психиатру не надо? Главное – не подавитесь”.
Впоследствии Дмитрий Ступка удалил скандальный пост с фейсбука. Он оставил пост в инстаграмме, но удалил все комментарии и закрыл их от подписчиков.
За свои скандальные слова известный актер так и не извинился.
Где сейчас Дмитрий Ступка и почему его критикуют
- Артист уехал в США еще до начала полномасштабной войны в Украине. После начала вторжения он жил в Анталии, затем в Польше, а затем снова вернулся в Америку.
- Отметим, что за границей Дмитрий Ступка зарабатывает на средства мастер-классов, а также проводит благотворительные мероприятия.
- Кроме того, он часто публикует видео с вечеринок, а в его роликах "проскакивают" российские треки. Поэтому Дмитрия часто критикуют.
- Да, несколько месяцев назад Ступка опозорился тем, что опубликовал видео с дочерью под трек о "голом наркотике" российской группы "Каспийский груз", выступавшей в Крыму. Он попытался неудачно оправдаться.