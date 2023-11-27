Бывает по-разному, – актер Дмитрий Сова рассказал правду о своей службе в ВСУ

Украинский актер Дмитрий Сова, прославившийся ролями в фильмах "Карпатский рейнджер" и "Черкассы", поделился, как проходит его служба в Вооруженных Силах Украины.

Дмитрий Сова пошел в военкомат вместе с отцом своей жены, Дарьей Легейдой еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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Сова рассказал, как попал в одну воинскую часть с тестем

Актер рассказал, что ему позвонили из военкомата в конце июня и сказали забрать свою повестку.

Я в то время не находился дома, попросил положить в почтовый ящик, вернулся – забрал. Позвонил друзьям в "Азов", тестю, который уже к тому времени служил в авиации. Хотел пойти к кому-то из своих – так не нужно будет дополнительно налаживать коммуникации,

– поделился он.

Дмитрий отметил, что таким образом он попал в военную часть, где проходит службу отец его жены, Дарьи Легейды.

Это бригада тактической авиации в Староконстантинове. Я нахожусь в батальоне охраны. Как проходит служба? Бывает по-всякому. Меня очень вдохновляют пилоты, с которыми вижусь, когда есть возможность заехать к папе. Он командир звена, по специальности – летчик-истребитель, и сейчас летает,

– рассказал Сова.

Актер также поделился, что в начале большой войны вместе с тестем обустраивали блокпосты у его дома. Пока Дмитрию не набрали из военкомата, занимался волонтерством.

Стали дежурить на одном из них. Две недели простояли, а потом переехали на левый берег Киева, где потребовалась наша помощь. Поселились всей семьей дома на Осокорках – это жилье наших родственников, переехавших на запад Украины. Ради безопасности обустроились в подвале – прожили там две недели. Жену, ее маму и всех наших животных отвез в Яремче, а сам вернулся в Киев. Начал волонтерить,

– рассказал Сова.

По словам мужчины, сейчас во время службы возникают разные моменты. Однако его очень вдохновляют пилоты.

Бывает по всякому. Меня очень вдохновляют пилоты, с которыми я вижусь, когда есть возможность заехать к папе. Он командир звена, по специальности – летчик-истребитель, и сейчас летает,

– добавил он.

Что раньше говорил Сова