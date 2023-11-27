Дмитро Сова пішов у військкомат разом із батьком своєї дружини, Дар'ї Легейди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Сова розповів, як потрапив в одну військову частину з тестем

Актор розповів, що йому зателефонували з військкомату у кінці червня та сказали забрати свою повістку.

Я в той час не перебував удома, попросив покласти в поштову скриньку, повернувся – забрав. Зателефонував друзям в "Азов", тестю, який уже на той час служив в авіації. Хотів піти до когось зі своїх – так не потрібно буде додатково налагоджувати комунікації,

– поділився він.

Дмитро зазначив, що таким чином, він потрапив у військову частину, де проходить службу батько його дружини, Дар'ї Легейди.

Це бригада тактичної авіації в Старокостянтинові. Я перебуваю в батальйоні охорони. Як проходить служба? Буває по-всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачуся, коли є нагода заїхати до тата. Він командир ланки, за фахом – льотчик-винищувач, і зараз літає,

– розповів Сова.

Актор також поділився, що на початку великої війни разом з тестем облаштовували блокпости біля його будинку. Допоки Дмитру не набрали з військкомату, займався волонтерством.

Стали чергувати на одному з них. Два тижні простояли, а потім переїхали на лівий берег Києва, де потрібна була наша допомога. Оселилися всією родиною у будинку на Осокорках – це житло наших родичів, які переїхали на захід України. Заради безпеки облаштувалися у підвалі – прожили там два тижні. Дружину, її маму та всіх наших тварин завіз у Яремче, а сам повернувся до Києва. Почав волонтерити,

– розповів Сова.

За словами чоловіка, зараз під час служби виникають різні моменти. Однак, його дуже надихають пілоти.

Буває по всякому. Мене дуже надихають пілоти, з якими бачусь, коли є можливість заїхати до тата. Він командир ланки, за спеціальністю – льотчик-винищувач, і зараз літає,

– додав він.

Що раніше казав Сова