Дмитрий Коляденко рассказал, почему так и не женился на Ирине Билык

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко откровенно рассказал об отношениях с Ириной Билык. Он признался, что каждый год делал предложение певице. Но она всегда отказывала.

Роман Ирины Билык и Дмитрия Коляденко активно обсуждают до сих пор. Шоумен считает, что все потому, что они любили и до сих пор любят друг друга. По его словам, их гражданский брак был счастливым и безупречным, но с "итальянскими страстями".

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Почему Билык и Коляденко не поженились

Несмотря на едва ли не безупречные отношения, пара так и не поженилась. Все потому, что Ирина Билык 5 раз отказывала на предложения Дмитрия.

Каждый год я дарил Ире обручальные кольца и делал ей предложения. И золотое, и бриллиантовое, деревянное, и оливковое. Каждый год, особенно перед Новым годом, я делал ей предложения. Она перстни брала, а замуж не выходила. И я ей дал прозвище. Я ее называл "Ира-Динамо",

– признался Коляденко.

Хотя исполнительница отказывалась выходить замуж, иногда она носила кольца, подаренные танцором. Одно из них стало ее любимым.

"Она очень любит ангелов. Этот перстень был самым любимым, при том, что у Иры много бриллиантов, золотых колец, но вот это оливковое с ангелочками – для нее это самое любимое на свете", – поделился Дмитрий Коляденко.

Дмитрий Коляденко и Ирина Билык / Фото из инстаграма Ирины Билык

Что известно об отношениях Дмитрия Коляденко и Ирины Билык

Знаменитости состояли в гражданском браке 4 – 5 лет. Сперва они демонстрировали идеальные отношения.

Но впоследствии Дмитрий Коляденко начал очень сильно ревновать звезду. Из-за этого у влюбленных возникали конфликты, шоумен даже резал картины, выбрасывал цветы от поклонников и разбивал косметику.

Разрыв танцор переживал очень тяжело. Но сейчас пара сохраняет теплые дружеские отношения, они поддерживают друг друга и приглашают на праздники. Но восстанавливать роман хореограф не планирует.