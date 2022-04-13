"Для окончательной победы нам еще нужно время": Книжный Арсенал в 2022 году не состоится
Источник:официальный сайт Книжного Арсенала
Организаторы крупнейшего книжного фестиваля Книжный Арсенал ответили на вопрос, который беспокоит многих книгоманов – состоится ли фестиваль в мае 2022 года. К сожалению, в столице страны еще не слишком безопасно, чтобы проводить мероприятие.
Команда приняла решение в 2022 году не проводить одно из самых масштабных художественных событий Украины, как это было запланировано ранее. Разумеется, причиной стала война России с Украиной.
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Украинский народ мужественно защищает страну, дает отпор врагу на разных фронтах, и мы все понимаем – для окончательной победы нам еще нужно время,
– говорится в сообщении.
В настоящее время команда Книжного Арсенала работает в условиях войны в поддержку издательской сферы и литературной и художественной сцены в стране.
"Сейчас цель нашей деятельности – работать на сохранение институции и команды, а затем на поддержку книги и ее аудитории, работать на победу. А после победы наша команда вернется к тому, что любит и умеет: мы будем готовить и проведем XI Книжный Арсенал", – добавляют организаторы и заявили, что после победы их команда вернется к украинцам "под мирным небом во дворе Старого арсенала".
Книжный Арсенал в 2021 году в Киеве / Фото из фейсбука фестиваля
- Отметим, что Книжный Арсенал проводится "Художественным арсеналом" с 2011 года. Сотни издательств и писателей могут увидеться со своими читателями и предложить им свои книги. Также в рамках мероприятия проводятся разные литературные собрания и дискуссии. На Книжный Арсенал часто приходят украинские знаменитости, политики и президентские супруги. В 2020 году событие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, однако в 2021 году мероприятие все же провели.