Вслед за экс-президентом Литвы и звездами украинского шоу-бизнеса Елена и Владимир Зеленские посетили юбилейный Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Директор "Мистецького Арсенала" ознакомила супругов с экспозициями украинских и иностранных издательств, книжными новинками и интересными локациями фестиваля.

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Владимир Зеленский рассказал, что любит читать утром, около 5:30, ведь вечером быстро засыпает за литературой. На книжной ярмарке он приобрел шесть книг, большинство из которых на историческую тематику.

Замечательный фестиваль. Очень много образовательной литературы, много детских книг, художественной литературы. Я интересовался изданиями на историческую тему,

– поделился Владимир Зеленский.

Образ Елены Зеленской на Книжном Арсенале

Для редкого выхода с мужем первая леди выбрала элегантный аутфит. Несмотря на жару она надела костюм-тройку роскошного молочного цвета. Удлиненный пиджак и любимые брюки палаццо Елена Зеленская довершила черными балетками с острым носком, поясом, который надела поверх жилетки, и клатчем.

Волосы супруга президента уложила в изысканную фирменную прическу и подобрала лаконичные аксессуары. Открытое декольте она украсила длинной золотой цепочкой и надела крошечные серьги.

Зеленские на Книжном Арсенале / Фото Офис Президента

Зеленские на Книжном Арсенале / Фото Офис Президента

К слову, президентская чета придерживалась карантинных ограничений и прогуливалась по "Мистецькому Арсеналу" в защитных масках.

Зеленские на Книжном Арсенале / Фото Офис Президента