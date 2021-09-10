Девушка, которая обвинила Талашко в изнасиловании, призналась, будет ли подавать на актера в суд
Источник:"Твій день"
Предполагаемая жертва изнасилования Владимира Талашко Мария Смирнова-Матрос рассказала, что решила не подавать на актера в суд. Все потому, что ее целью было просто поделиться опытом с другими девушками ради их безопасности.
Недавно секс-скандал с актером Владимиром Талашко разгорелся с новой силой. Девушка, которая 14 лет назад была абитуриенткой Карпенко-Карого, призналась, что преподаватель изнасиловал ее.
Важно Секс-скандал с Талашко: бывшая абитуриентка заявила, что преподаватель изнасиловал ее в 17 лет
Будет ли предполагаемая жертва изнасилования подавать в суд
Мария Смирнова-Матрос рассказала, что как 14 лет назад не подавала в суд, так и не будет делать этого сейчас. Девушка объяснила свое решение.
Нет времени и желания. Моей целью было обнародовать ситуацию, чтобы предупредить тех, кто может с этим столкнуться. А также я решила поддержать тех девушек, которые решились рассказать об этом,
– рассказала Мария.
Смирнова-Матрос добавила, что ее родители знали об ужасной ситуации. Они никому об этом не рассказывали, потому что боялись, что им не поверят.
"Это было 14 лет назад. Все подобные истории завершались тем, что девушка сама виновата. Это выглядело бы так, словно я влюбилась в преподавателя и актера, поэтому и решила обратить так на себя внимание", – отметила девушка.
Секс-скандал с Талашко: коротко
- В начале августа 75-летнего известного актера и преподавателя Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам и абитуриенткам. В сети опубликовали жуткие истории девушек из университета, которые столкнулись с недопустимым поведением артиста.
- Из рассказов девушек известно, что Талашко более 20 лет приглашает студенток в свою квартиру на "репетиции". При этом мужчина якобы фотографирует девушек, раздевает их и предлагает интим.
- Сам актер опроверг все обвинения. Он вроде бы не помнит, чтобы когда-нибудь общался со студентками или абитуриентками относительно интима.
- На одну из таких репетиций попала Мария Смирнова-Матрос. По ее словам, Владимир Талашко был еще и другом семьи, но изнасиловал девушку, когда той было 17 лет.