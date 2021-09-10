Дівчина, яка звинуватила Талашка у зґвалтуванні, зізналась, чи подаватиме на актора до суду

Ймовірна жертва зґвалтування Володимира Талашка Марія Смирнова-Матрос розповіла, що вирішила не подавати на актора до суду. Все тому, що її метою було просто поділитися досвідом з іншими дівчатами задля їхньої безпеки.

Нещодавно секс-скандал з актором Володимиром Талашком розгорівся з новою силою. Дівчина, яка 14 років тому була абітурієнткою Карпенка-Карого, зізналась, що викладач зґвалтував її.

Важливо Секс-скандал з Талашком: колишня абітурієнтка заявила, що викладач зґвалтував її в 17 років

Чи буде ймовірна жертва зґвалтування подавати до суду

Марія Смирнова-Матрос розповіла, що як 14 років тому не подавала до суду, так і не робитиме цього зараз. Дівчина пояснила своє рішення.

Немає часу і бажання. Моєю метою було оприлюднити ситуацію, щоб попередити тих, хто може з цим зіткнутися. А також я вирішила підтримати тих дівчат, які наважилися розповісти про це,

– розповіла Марія.

Смирнова-Матрос додала, що її батьки знали про жахливу ситуацію. Вони нікому про це не розповідали, бо боялися, що їм не повірять.

"Це було 14 років тому. Всі подібні історії завершувалися тим, що дівчина сама винна. Це виглядало б так, наче я закохалася у викладача та актора, тому й вирішила звернути так на себе увагу", – зауважила дівчина.

Секс-скандал з Талашком: коротко