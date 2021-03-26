Бывшая девушка Колсона Бейкера обвинила его в измене с Меган Фокс
Бывшая девушка музыканта Колсона Бейкера Соммер Рэй заявила, что артист изменил ей с актрисой Меган Фокс. Она заподозрила экс-любимого в измене, когда он отказал ей в съемках клипа. Зато там снялась Меган Фокс
Источник:People
24-летняя модель Соммер Рэй, которая встречалась с музыкантом Колсоном Бейкером (сценическое имя – Machine Gun Kelly) заявила о его измене. Девушка призналась, что артист закрутил роман с актрисой Меган Фокс еще до того, как порвал с ней.
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Экс-любимая Бейкера о его измене
Модель рассказала, что все еще встречалась с музыкантом, когда Колсон начал отношения с Меган Фокс на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Также она поделилась интимными деталями романа.
Я встречалась с Колсоном, но никогда не занималась с ним сексом. Я заставляю ребят ждать как минимум три месяца, потому что я должна убедиться, что этот человек хорошо ко мне относится. Колсон так и не прошел испытание,
– заявила Соммер Рей.
Звезда убеждена в том, что Бейкер – предатель, поэтому ей совсем не стыдно рассказывать об этом. Соммер Рэй призналась, что она не ожидала такого поворота событий.
"Я все время ждала его в гостинице, пока они снимались вместе. И я никогда не думала, что между ними что-то есть. Я думала, она старше, у нее есть муж и дети", – сказала модель.
Несмотря на неприятную ситуацию, Рэй добавила, что сделала бы на месте парня так же: "Вероятно, я сделала бы то же самое – изменила бы Колсону с Меган Фокс".
Соммер Рэй рассказала, что впервые заподозрила любимого в измене тогда, когда он не пригласил девушку на съемочную площадку клипа Bloody Valentine. Тогда музыкант объяснил это ограничениями в связи с карантином, несмотря на то, что модель должна была сняться в ролике. Впрочем ее место тогда заняла Меган Фокс.
Соммер отметила, что даже если бы она занималась с музыкантом сексом, он все равно ей бы изменил. Тем не менее, звезда считает пару Колсона Бейкера и Меган Фокс милой.
Роман Колсона Бейкера и Меган Фокс
- Музыкант и актриса познакомились на съемках фильма. Колсон рассказывал, что для него это была любовь с первого взгляда.
- Сначала звезды скрывали роман, но впоследствии Меган обнародовала первое фото с любимым.
- Через некоторое время Меган Фокс появилась на красной дорожке с Колсоном Бейкером.
- Пресса ранее сообщала о том, что пара живет вместе.
- Интересный факт: бойфренд Меган Фокс носит амулет с кровью актрисы.
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