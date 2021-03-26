Бывшая девушка музыканта Колсона Бейкера Соммер Рэй заявила, что артист изменил ей с актрисой Меган Фокс. Она заподозрила экс-любимого в измене, когда он отказал ей в съемках клипа. Зато там снялась Меган Фокс

24-летняя модель Соммер Рэй, которая встречалась с музыкантом Колсоном Бейкером (сценическое имя – Machine Gun Kelly) заявила о его измене. Девушка призналась, что артист закрутил роман с актрисой Меган Фокс еще до того, как порвал с ней.

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Экс-любимая Бейкера о его измене

Модель рассказала, что все еще встречалась с музыкантом, когда Колсон начал отношения с Меган Фокс на съемках фильма "Полночь на злаковом поле". Также она поделилась интимными деталями романа.

Я встречалась с Колсоном, но никогда не занималась с ним сексом. Я заставляю ребят ждать как минимум три месяца, потому что я должна убедиться, что этот человек хорошо ко мне относится. Колсон так и не прошел испытание,

– заявила Соммер Рей.

Звезда убеждена в том, что Бейкер – предатель, поэтому ей совсем не стыдно рассказывать об этом. Соммер Рэй призналась, что она не ожидала такого поворота событий.

"Я все время ждала его в гостинице, пока они снимались вместе. И я никогда не думала, что между ними что-то есть. Я думала, она старше, у нее есть муж и дети", – сказала модель.

Несмотря на неприятную ситуацию, Рэй добавила, что сделала бы на месте парня так же: "Вероятно, я сделала бы то же самое – изменила бы Колсону с Меган Фокс".

Соммер Рэй рассказала, что впервые заподозрила любимого в измене тогда, когда он не пригласил девушку на съемочную площадку клипа Bloody Valentine. Тогда музыкант объяснил это ограничениями в связи с карантином, несмотря на то, что модель должна была сняться в ролике. Впрочем ее место тогда заняла Меган Фокс.

Соммер отметила, что даже если бы она занималась с музыкантом сексом, он все равно ей бы изменил. Тем не менее, звезда считает пару Колсона Бейкера и Меган Фокс милой.

Роман Колсона Бейкера и Меган Фокс