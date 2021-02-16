Роман секс-символа Меган Фокс с рэпером Колсоном Бейкером остается одним из самых обсуждаемых в Голливуде. В День влюбленных музыкант шокировал публику неожиданным заявлением. Он признался, что носит амулет с каплей крови актрисы.

По случаю Дня святого Валентина влюбленные поделились совместными фото на страницах соцсетей. Колсон Бейкер обнародовал сразу несколько домашних фотографий и кадров со съемок с Меган Фокс. Однако самый большой шквал обсуждения вызвали не романтические фотографии звезд, а неординарный амулет, который рэпер показал фанам вблизи.

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Бойфренд Меган Фокс носит на шее амулет с ее кровью

Амулет Колсон Бейкер сфотографировал в гостиной с панорамными окнами. Прозрачный талисман на металлической цепочке он держал в руке, а за стеклом было видно каплю крови Меган Фокс. Имеет ли актриса подобный медальон с каплей крови любимого, пока неизвестно.

Я ношу твою кровь на шее,

– заявил музыкант.



Амулет бойфренда Меган Фокс / Фото Instagram / @machinegunkelly

Добавим, на личной странице в Инстаграме Меган Фокс также поздравила Колсона Бейкера с Днем влюбленных. Она оссыпала избранника комплиментами и отметила его неповторимость и гениальность.

"Так выглядит мое сердце, проявленное вне моего тела и вложенное в силуэт этого необычайно красивого парня. Волшебный и призрачный. Энергичный и измученный. Божественный и опасный. Космический. Противозаконный. Бессмертный. Творческий гений", - эмоционально призналась Меган Фокс.

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Добавим, в конце января актрису заметили с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки. Тогда в прессе появились слухи, что Меган Фокс обручилась с Колсоном Бейкером. Однако звезда быстро опровергла предположения папарацци, показав, что носит массивное кольцо с надписью "F**k You" – "отвали". Похоже, амулет с каплей крови означает для влюбленных гораздо больше, ведь их отношения действительно серьезные – они живут вместе и строят общее будущее.