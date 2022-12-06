Детское Евровидение-2022: под каким номером будет выступать Украина

Представитель Украины на Детском Евровидении Злата Дзюнька выступит в финале шоу под номером 16. Смотрите в материале полный порядок выступлений.

В Детском Евровидении-2022 примет участие 16 разных стран, среди которых будет и Украина. На днях ведущие конкурса определили случайным образом, под какими порядковыми номерами выступят участники.

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Под каким номером выступит Украина

Детское Евровидение откроет представитель Нидерландов Победители конкурса будут предпоследними – 15. В то время как Украина и ее представительница Злата Дзюнька завершит выступления участников и будет под 16 номером.

1. Нидерланды

2. Польша

3. Казахстан

4. Мальта

5. Италия

6. Франция

7. Албания

8. Грузия

9. Ирландия

10. Северная Македония

11. Испания

12. Великобритания

13. Португалия

14. Сербия

15. Армения

16. Украина

Главное о Детском Евровидении-2022

Детское Евровидение-2022 состоится 11 декабря в городе Ереван, где расположен Концертный комплекс имени Карена Демирчяна.

18 сентября в Украине прошел финал Нацотбора. За право представлять Украину соревновалось пятеро участников с полсотни. Победительницей стала Злата Дзюнька.

Девушка недавно обновила конкурсную песню "Несокрушимая". Также она презентовала щемящий клип, снятый в укрытии.